Школу и два детсада закрыли на карантин из-за ОРВИ в Новосибирске

Несмотря на эти локальные случаи, общая ситуация с заболеваемостью в регионе оценивается как стабильная. Этому способствует начало новогодних каникул, которые разобщают детские коллективы. Министр здравоохранения НСО Ростислав Заблоцкий подтвердил, что в течение последних двух недель наблюдается стабилизация по количеству новых заболевших. «Несмотря на высокие цифры заболеваемости, мы не видим существенного прироста по количеству пациентов», — заявил глава областного минздрава.