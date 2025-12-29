Школу и два детсада закрыли на карантин из-за ОРВИ в Новосибирске

В нескольких образовательных учреждениях Новосибирской области введены ограничительные меры из-за роста заболеваемости ОРВИ. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 29 декабря, одна школа и два детских сада были вынуждены временно приостановить свою работу для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Несмотря на эти локальные случаи, общая ситуация с заболеваемостью в регионе оценивается как стабильная. Этому способствует начало новогодних каникул, которые разобщают детские коллективы. Министр здравоохранения НСО Ростислав Заблоцкий подтвердил, что в течение последних двух недель наблюдается стабилизация по количеству новых заболевших. «Несмотря на высокие цифры заболеваемости, мы не видим существенного прироста по количеству пациентов», — заявил глава областного минздрава.
В настоящее время эпидемический порог в регионе не превышен, и массового перевода образовательных учреждений на дистанционный формат работы не планируется.