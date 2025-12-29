С 22 февраля 2026 года Иркутск и китайский Санью свяжет прямое авиасообщение

Иркутск и китайский город Санью свяжет прямое авиасообщение. Улететь туда можно будет с 22 февраля 2026 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе авиакомпании, которая запускает рейсы.
— Полеты будут выполняться на лайнерах Superjet 100. Маршрут включает техническую остановку в Гуйлине. Стоимость перелета оценивается от 23 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.
Рейсы из Иркутска в Санью будут отправляться каждое воскресенье в 19:15. Планируемое время прибытия в город — 02:05. Общая продолжительность полета составляет 6 часов 50 минут.
