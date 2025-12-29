Минобороны: 89 дронов ВСУ уничтожили над регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями российских регионов в период с 23:00 воскресенья, 28 декабря, до 7:00 понедельника, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 49 — над территорией Брянской области, 18 — над территорией Новгородской области, 11 — над территорией Республики Адыгея, семь — над территорией Краснодарского края, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Смоленской области, — передает Telegram-канал ведомства.
Вечером 28 декабря жители Краснодара и других городов Краснодарской области сообщили о взрывах — они услышали около пяти в восточной и северной части города, а также «мерзкий гул от мотора» в небе. По предварительным данным, в атаках ВСУ использовали дроны типа «Лютый».
В период с 27 по 28 августа российские силы ПВО сбили 370 украинских беспилотников и одну управляемую авиационную бомбу. За эти же сутки потери ВСУ составили около 1240 солдат.