Астрономы сообщили о новой активности на Солнце: что произошло ночью 29 декабря

Ночью 29 декабря на Солнце произошли три сильные вспышки класса М. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Отмечается, что вспышки случились в 0.13, 1.39 и 3.02 мск. При самая сильная достигла балла М4.2. Это немногим меньше, чем вспышка, произошедшая ночью 27 декабря.
Кроме того, специалисты зафиксировали 29 декабря три обычные вспышки класса С.
Ранее сообщалось, что ранним утром 27 декабря на восточном краю солнечного диска зафиксировали мощную вспышку класса M5.1. Интенсивность вспышки достигла примерно половины порога, необходимого для категории X, а пик излучения пришёлся на 04:50 мск.
В ночь на 8 декабря, на Солнце произошло пугающее явление — черная вспышка. Диск дневной звезды словно заволокло непроницаемым дымом. Едва «призрак» рассеялся, как космос озарил еще один взрыв, на этот раз ослепительно-сверкающий.