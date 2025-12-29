Астрономы сообщили о новой активности на Солнце: что произошло ночью 29 декабря

В ночь на 8 декабря, на Солнце произошло пугающее явление — черная вспышка. Диск дневной звезды словно заволокло непроницаемым дымом. Едва «призрак» рассеялся, как космос озарил еще один взрыв, на этот раз ослепительно-сверкающий.