Суд заставил работодателя выплатить 650 тысяч рублей покалеченному омичу

Прокуратура Октябрьского округа добилась взыскания с омского владельца 650 тысяч рублей в пользу пострадавшего работника. Сотрудник упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
Прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав на одной из омских автомоек. Ведомством было установлено, что в июле 2024 года, работник одной из омских автомоек упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. В связи с тем, что работодателем не было обеспечено соблюдение требований охраны труда, прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшего мужчины о взыскании компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, и постановил взыскать с работодателя в пользу работника 650 тысяч рублей. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, пообещали в ведомстве.