Суд заставил работодателя выплатить 650 тысяч рублей покалеченному омичу

Прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав на одной из омских автомоек. Ведомством было установлено, что в июле 2024 года, работник одной из омских автомоек упал на бетонный пол, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. В связи с тем, что работодателем не было обеспечено соблюдение требований охраны труда, прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшего мужчины о взыскании компенсации морального вреда.