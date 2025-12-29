В двух городах и районах Ростовской области сбили БПЛА

Вечером 28 декабря в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что дроны сбили в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах.
— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше