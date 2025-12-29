AP: Китайские войска отправились в Тайваньский пролив для масштабных учений

По словам старшего полковника Ши И, учения будут проходить не только в самом проливе, но и в районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от Тайваня. Китайская армия будет отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе, взаимодействие родов войск при «захвате всеобъемлющего превосходства», блокаду ключевых портов и сдерживание за пределами островной цепи.