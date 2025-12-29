AP: Китайские войска отправились в Тайваньский пролив для масштабных учений

Воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направились в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений «Миссия справедливости 2025». Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на командование НОАК на Восточном театре военных действий.
По словам старшего полковника Ши И, учения будут проходить не только в самом проливе, но и в районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от Тайваня. Китайская армия будет отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе, взаимодействие родов войск при «захвате всеобъемлющего превосходства», блокаду ключевых портов и сдерживание за пределами островной цепи.
В заявлении китайских военнослужащих говорится, что учения должны послужить «суровым предупреждением» сепаратистским и внешним силам. Кроме того, по мнению журналистов, Китай своими маневрами предупреждает Японию от возможного вмешательства в свои дела, передает агентство.
С 17 по 25 ноября на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы прошли военные учения «Northern Strike 225» с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники. Целью мероприятий стала отработка военных возможностей в условиях ранней зимы.