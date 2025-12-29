Бердский пожарный стал победителем экстремального шоу и выиграл квартиру в Москве

Главный приз — квартира в Москве — достался именно ему. Об этом губернатору Новосибирской области сообщили 29 декабря на оперативном совещании.
«По результатам победу одержала команда из трёх пожарных, среди которых был представитель пожарной части города Бердска Игорь Огарко. В итоге, когда они уже состязались между собой за право главного приза, он одержал уверенную победу среди всех и забрал главный приз — квартиру в Москве», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
Глава региона поздравил победителя и отметил, что пожарные Новосибирской области демонстрируют высокий профессионализм и мужество.