Бердский пожарный стал победителем экстремального шоу и выиграл квартиру в Москве

«По результатам победу одержала команда из трёх пожарных, среди которых был представитель пожарной части города Бердска Игорь Огарко. В итоге, когда они уже состязались между собой за право главного приза, он одержал уверенную победу среди всех и забрал главный приз — квартиру в Москве», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.