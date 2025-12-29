В Челябинске клиентская служба Отделения СФР принимает по новому адресу

Торжественно открыта клиентская служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области в Советском районе города Челябинска по новому адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153 а.
Офис расположен на первом этаже, оборудован комфортным залом ожидания. Для маломобильных граждан в клиентской службе обеспечена доступная среда, при входе в здание установлена кнопка вызова администратора, также есть парковка.
В новом клиентском офисе открыта зона цифрового самообслуживания: пять мест оборудованы гостевыми компьютерами и подключены к интернету. Администраторы цифровой зоны помогают и учат граждан пользоваться электронными сервисами СФР на портале госуслуг и оформлять необходимые заявления онлайн. При необходимости граждане могут на месте отсканировать документы, если их нужно приложить к заявлению, распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг справки или документы (например, справку о размере пенсии или выписку из электронной трудовой книжки и др.). Также в клиентской службе можно получить персональную консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения в привычном формате: организовано 10 мест для личного приема граждан.
Режим работы офиса в Советском районе города Челябинска: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45. В последнюю субботу месяца клиентская служба работает по специальному графику — с 8:00 до 15:00.
Кроме того, в здании новый клиентской службы открыт Центр общения для людей старшего поколения. Центр оборудован всем необходимым для проведения лекций, встреч, творческих занятий, а также уроков по кибербезопасности и акций в поддержку участников спецоперации. В Центре установлены компьютеры, с помощью которых посетители будут знакомиться с современными технологиями, полезными ресурсами — официальным сайтом СФР и порталом госуслуг.