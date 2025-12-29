В Челябинске клиентская служба Отделения СФР принимает по новому адресу

В новом клиентском офисе открыта зона цифрового самообслуживания: пять мест оборудованы гостевыми компьютерами и подключены к интернету. Администраторы цифровой зоны помогают и учат граждан пользоваться электронными сервисами СФР на портале госуслуг и оформлять необходимые заявления онлайн. При необходимости граждане могут на месте отсканировать документы, если их нужно приложить к заявлению, распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг справки или документы (например, справку о размере пенсии или выписку из электронной трудовой книжки и др.). Также в клиентской службе можно получить персональную консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения в привычном формате: организовано 10 мест для личного приема граждан.