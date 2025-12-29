На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за повышения уровня реки Енисей

В реке Енисей резко поднялся уровень воды. В городе Енисейске введен режим ЧС.
По данным на утро понедельника, 29 декабря, уровень воды в Енисее на 14 сантиметров превысил критическую отметку и поднялся до 1074 сантиметров. Власти Енисейска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
«Городские службы держат ситуацию на контроле, мобилизованы все необходимые ресурсы», — сообщили в мэрии.
Затоплены четыре приусадебных участка, до жилых домов вода пока не добралась. На улицах Ванеева и Доброва из-за угрозы подтопления проезжей части введены ограничения для автотранспорта.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел в формате видеосвязи экстренное совещание, в котором приняли участие руководители Енисейского муниципального округа, города Енисейска, Енисейского района, представители МЧС и ряда других структур.