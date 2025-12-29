Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за повышения уровня реки Енисей

В реке Енисей резко поднялся уровень воды. В городе Енисейске введен режим ЧС.

Источник: Российская газета

В реке Енисей резко поднялся уровень воды. В городе Енисейске введен режим ЧС.

По данным на утро понедельника, 29 декабря, уровень воды в Енисее на 14 сантиметров превысил критическую отметку и поднялся до 1074 сантиметров. Власти Енисейска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

«Городские службы держат ситуацию на контроле, мобилизованы все необходимые ресурсы», — сообщили в мэрии.

Затоплены четыре приусадебных участка, до жилых домов вода пока не добралась. На улицах Ванеева и Доброва из-за угрозы подтопления проезжей части введены ограничения для автотранспорта.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел в формате видеосвязи экстренное совещание, в котором приняли участие руководители Енисейского муниципального округа, города Енисейска, Енисейского района, представители МЧС и ряда других структур.