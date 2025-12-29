26 самолетов принял нижегородский аэропорт в качестве запасного аэродрома

26 рейсов из Москвы принял Международный аэропорт Нижний Новгород в качестве запасного аэродрома в минувшие сутки. 14 из них были международными, среди которых один выполнялся на широкофюзеляжном самолете, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
По решению экипажей пассажиры некоторое время оставались в салонах самолетов: в этот период авиалайнеры дозаправились и ожидали разрешения на вылет в столицу. После получения информации было решено высадить пассажиров, в том числе из-за окончания рабочего времени пилота и стюардесс.
Для работы с новоприбывшими в аэропорту создали оперштаб, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб, также был привлечен дополнительный персонал.
Ранее нижегородцы жаловались на долгую перевозку пассажиров из самолетов в терминал. Все из-за сложных погодных условий. Для всех прибывших в аэропорту разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой.
По итогу 400 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на автобусах, около 100 человек уехали в столицу самостостоятельно, а часть пассажиров перевозчики разместили в гостиницах. Около 40 пассажиров ожидали вылета терминале, им выдали горячее питание.
«Одновременно аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию, поэтому выдача багажа некоторых прибывших на запасной рейсов потребовала чуть больше обычного времени», — уточнили в аэропорту.
После снятия всех ограничений в столичных аэропортах все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в московские аэрогавани.
