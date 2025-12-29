26 самолетов принял нижегородский аэропорт в качестве запасного аэродрома

По решению экипажей пассажиры некоторое время оставались в салонах самолетов: в этот период авиалайнеры дозаправились и ожидали разрешения на вылет в столицу. После получения информации было решено высадить пассажиров, в том числе из-за окончания рабочего времени пилота и стюардесс.