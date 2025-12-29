Бабочка, как образ преображения

Здесь состоялась премьера одноактного балета-сказки «Бабочка» — авторской постановки, в которой классический танец стал языком метафоры и духовного преображения.
Постановка была выстроена вокруг оригинального либретто, в основе которого — история старой колдуньи Морбаны, утратившей молодость и пытавшейся вернуть её ценой чужой красоты. На фоне идиллического мира деревни, лугов и леса разворачивалась драма зависти и разрушительного желания обладать тем, что принадлежит другому. Противовесом этому тёмному началу стала линия чистой любви Эллы и Леона — любви, которая в финале оказалась сильнее магии, огня и страха. Сюжет, знакомый по сказочной логике, был решён не буквально, а через образную сценическую драматургию.
Превращение Эллы в бабочку стало ключевой метафорой спектакля, символом хрупкости, свободы и внутреннего духовного света, который невозможно присвоить силой. Именно в этом состоянии героиня обрела подлинную красоту, недосягаемую для колдуньи. Кульминационная сцена огненного вихря, вызванного Морбаной, была прочитана как столкновение разрушительной стихии с силой любви, способной не уничтожать, а сохранять и возвращать к жизни.
Автором идеи, либретто и хореографом-постановщиком выступил Санжар Касимбаев — выпускник Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва. Его работа была выстроена как цельный спектакль с чёткой логикой развития образов, продуманной пластической драматургией и вниманием к академической точности танца. «Бабочка» не стремилась к внешнему эффекту, напротив, спектакль раскрывался через нюанс, музыкальность движения и внутреннее состояние персонажей. Премьера органично продолжила традицию авторских постановок, создаваемых специально для обучающихся студентов училища. Спектакль был сформирован с учётом возраста, уровня профессиональной подготовки и индивидуальных возможностей учеников — принцип, заложенный ещё корифеями классического балетного образования и по сей день остающийся одной из ключевых педагогических основ школы.
Особой художественной особенностью «Бабочки» стало объединение на одной сцене обучающихся практически всех ступеней профессиональной подготовки, от младших классов до старших и студентов первого курса. Это решение подчеркнуло преемственность школы и позволило самым юным участникам впервые войти в пространство большого сценического действия, став частью общего художественного высказывания.
Музыкальной основой спектакля стал балет Le Papillon («Бабочка») — единственный полноценный балет в наследии Жака Оффенбаха. Его парижская премьера в 1860 году была осуществлена легендарной балериной Марией Тальони. Лёгкая, прозрачная, фантастическая по характеру музыка Оффенбаха задала интонацию всему спектаклю, соединив романтическую традицию классического балета с изяществом музыкального театра XIX века.
В результате «Бабочка» прозвучала не просто как сказка, а как сценическая притча о выборе между разрушением и светом, о любви как силе, способной возвращать утраченное человеческое достоинство и подлинную красоту. Именно в этом смысловом поле постановка была воспринята, как зрелое художественное высказывание и важный этап в творческой и педагогической жизни хореографического училища им. А. Селезнева.