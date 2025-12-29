Бабочка, как образ преображения

В результате «Бабочка» прозвучала не просто как сказка, а как сценическая притча о выборе между разрушением и светом, о любви как силе, способной возвращать утраченное человеческое достоинство и подлинную красоту. Именно в этом смысловом поле постановка была воспринята, как зрелое художественное высказывание и важный этап в творческой и педагогической жизни хореографического училища им. А. Селезнева.