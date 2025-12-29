Разработана модель для создания компактных источников рентгеновского излучения

«Исследователи ТПУ разработали математическую модель, которая точно описывает, как распространяется черенковское излучение в экзотическом диапазоне длин волн — в области “мягкого” рентгена — в зависимости от свойств материала и формы мишени. Эксперименты на микротроне вуза доказали работоспособность модели. В будущем она позволит создать управляемые источники рентгеновского излучения для исследования материалов и медицины», — сказано в сообщении.