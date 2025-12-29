В Пензе запатентовали сетку для защиты ЛЭП от атак беспилотников

Защитное покрытие состоит из нескольких слоев сетчатого полотна, накладывающихся друг на друга. Значительно улучшить его защитные характеристики позволила измененная форма ячеек — с квадрата на прямоугольник с разными значениями длины и ширины. Использован недорогой синтетический материал — полиамид, который обладает высокой прочностью, малой толщиной, износостойкостью, эластичностью, упругостью и изоляционной надежностью. В ПГУ пояснили, что такие сетки подходят для защиты ЛЭП и других объектов энергетики, поскольку при разрыве, в отличие от металлических аналогов, не наносят урон инфраструктуре, а риск возникновения электрических замыканий минимален. Сетку также можно использовать для защиты гражданских машин и зданий.