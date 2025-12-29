Самые популярные автомобили в Казахстане

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов за ноябрь текущего года в стоимостном выражении составило 311, млрд тг, а выпуск за январь-ноябрь превысил 2 трлн тг — на 25,4% больше в денежном выражении, чем за одиннадцать месяцев 2024-го (ИФО — 115,2%). Рост объёмов производства сопровождается укреплением роли автопрома в структуре промышленности страны. По итогам января-ноября автомобильная промышленность сформировала 41,7% всего машиностроения, что указывает на её фактический статус ключевого сегмента отрасли. При этом вклад производства автомобилей, прицепов и полуприцепов достиг 7,5% в обрабатывающей промышленности и 3,7% в промышленности в целом, что отражает продолжающееся смещение промышленного роста в сторону машиностроительных и сборочных производств с более высокой добавленной стоимостью.