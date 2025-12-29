Самые популярные автомобили в Казахстане

За ноябрь 2025 года были проданы рекордные 25,8 тыс. легковых автомобилей, из которых 7,8 тыс. авто пришлось на Chevrolet костанайской сборки. Следом идут Hyundai и Kia: 5,3 тыс. и 2 тыс. автомобилей соответственно.
В целом за январь-ноябрь текущего года продажи легковых автомобилей достигли 207,6 тыс. — на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Более того: за 11 месяцев текущего года было продано на 1,2% больше легковых автомобилей, чем за весь рекордный 2024-й. Таким образом, уже сейчас побит прошлогодний рекорд продаж легковых автомобилей.
Отечественные автозаводы за январь-ноябрь 2025 года спустили с конвейеров 146,2 тыс. единиц автомобильной техники, из которых 132,7 тыс. пришлось на легковые автомобили.
Лидирует Allur из Костанайской области: 79,2 тыс. ед. автомобильной техники за 11 месяцев текущего года, или 54,2% от всего производства в секторе по стране.
Следом идут Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty из Алматы: 48,5 тыс. единиц. Значительные объёмы производства автомобильной техники также пришлись на «СемАЗ» и Daewoo Bus Kazakhstan из Восточно-Казахстанской области (3,7 тыс. единиц), QazTehna из Карагандинской области (2,1 тыс. единиц) и Акмолинский «КАМАЗ-Инжиниринг» (1,1 тыс. единиц).
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов за ноябрь текущего года в стоимостном выражении составило 311, млрд тг, а выпуск за январь-ноябрь превысил 2 трлн тг — на 25,4% больше в денежном выражении, чем за одиннадцать месяцев 2024-го (ИФО — 115,2%). Рост объёмов производства сопровождается укреплением роли автопрома в структуре промышленности страны. По итогам января-ноября автомобильная промышленность сформировала 41,7% всего машиностроения, что указывает на её фактический статус ключевого сегмента отрасли. При этом вклад производства автомобилей, прицепов и полуприцепов достиг 7,5% в обрабатывающей промышленности и 3,7% в промышленности в целом, что отражает продолжающееся смещение промышленного роста в сторону машиностроительных и сборочных производств с более высокой добавленной стоимостью.
Значительный вклад в развитие автомобильной промышленности обеспечила Костанайская область, где сосредоточены основные производственные мощности (Allur). На регион пришлась почти половина общего объёма выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов. Автопром занимает доминирующее положение в промышленной структуре области: его доля в машиностроении региона достигла 81,6%, в обрабатывающей промышленности — 45,4%, а в промышленности в целом — около трети, что фактически делает отрасль ключевым промышленным драйвером Костанайской области.
Стоит отметить и Алматы, где автомобильная промышленность занимает значительную долю в структуре промышленного производства мегаполиса. Удельный вес автопрома в машиностроении города составил 80,3%, в обрабатывающей промышленности — 37,6%, а в промышленности в целом — 32%, что свидетельствует о высокой концентрации автосборочных производств в промышленной структуре Южной столицы.
При этом именно Костанайская область выделяется в сегменте автомобилестроения на общереспубликанском уровне. На автопром региона пришлось 20,5% всего машиностроения Казахстана, 3,7% обрабатывающей промышленности и почти 2% промышленного производства страны в целом. Для сравнения: совокупный вклад всех остальных регионов, вместе взятых, составил 21,2% от машиностроения, 3,8% от обрабатывающей промышленности и 1,9% от промышленности страны, что указывает на высокую степень территориальной концентрации автопрома.
Динамика заработных плат отражает изменение экономической роли автомобильной промышленности. В 2015 году среднемесячная заработная плата* в автопроме лишь незначительно — на 5,3% — превышала среднереспубликанский уровень. Однако по итогам 2024-го разрыв существенно увеличился: среднемесячная заработная плата в отрасли оказалась выше средней по стране примерно в 1,5 раза: 579 тыс. против 384,3 тыс. тг.
В Костанайской области, являющейся важнейшим автомобильным кластером страны, в 2015-м среднемесячная заработная плата в автопроме была ниже — хоть и лишь на 0,3% — среднерегионального уровня, а в 2024 году она превысила среднее значение по области на 29,1%, или на 90,9 тыс. тг: 402,9 тыс. против 312 тыс. тг соответственно.
* здесь и далее — с учётом малых предприятий.
Развитие автомобильной промышленности в Костанайской области существенно усиливает экономическую активность региона: отрасль не только формирует значительную часть промышленного производства, но и повышает доходы работников, что укрепляет промышленную структуру и добавленную стоимость. Автопром выступает ключевым локомотивом региональной экономики и примером того, как концентрация отрасли способствует росту производительности и влияет на экономику страны в целом.