В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения утром 29 декабря. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, временные ограничения в аэропорту Краснодара вводили ночью 29 декабря. Прием и выпуск воздушных судов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. В регионе действовал сигнал «Беспилотная опасность».
«Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск», — сообщили в Росавиации.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что над регионом сбили семь БПЛА. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в крае девять часов.
