Омичам стали приходить штрафы за нарушение ПДД, которое они не совершали

«Госавтоинспекция информирует! Если вам приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенных на автомобилях, которые были проданы и переоформлены новыми собственниками, рекомендуем проверить корректность установочных данных в своем личном кабинете “Госуслуги”, — сообщается в телеграм-канале “Госавтоинспекция Омской области”.