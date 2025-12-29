Ричмонд
Омичам стали приходить штрафы за нарушение ПДД, которое они не совершали

Омская Госавтоинспекция опубликовала информацию о возможных причинах появления странных штрафов, приходящих омичам, а также дала рекомендацию — что делать в таких случаях.

Источник: Комсомольская правда

Омичам, продавшим свои автомобили, стали приходить штрафа о нарушении ПДД, которые совершают новые хозяева машин. В ГИБДД порекомендовали стали приходить удалить данные проданных транспортных средств в личном кабинете портала «Госуслуги».

«Госавтоинспекция информирует! Если вам приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенных на автомобилях, которые были проданы и переоформлены новыми собственниками, рекомендуем проверить корректность установочных данных в своем личном кабинете “Госуслуги”, — сообщается в телеграм-канале “Госавтоинспекция Омской области”.

В ведомстве дали алгоритм необходимых действий для удаления данных транспортных средств, которые уже не принадлежат омичам. Для этого необходимо войти в личный кабинет, выбрать раздел «Документы», категория «Транспорт» и удалить лишние транспортные средства.