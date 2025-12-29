Стало известно, какая программа ждёт омичей на Любинском ночью 31 декабря

В Омске 31 декабря стартует главная открытая городская площадка празднования — фестиваль «Зимний Любинский». В новогоднюю ночь здесь впервые покажут видеопоздравление президента РФ Владимира Путина, а сам проспект до 11 января станет пешеходным.
Новогодняя ночь начнется в 23:00 с DJ-сета и выхода ведущих. После поздравления губернатора Виталия Хоценко на большом экране появится обращение главы государства. В полночь гости услышат бой курантов и гимн России, а праздничное шоу продолжит кавер-группа «Джем».
Каждый день с 1 по 11 января на Любинском запланирована обширная программа. Омичей ждут концерты кавер-групп, выступления артистов филармонии и музыкального театра, народных коллективов, танцевальные программы и интерактивы. Отдельным событием станет Рождественский полумарафон 7 января.
Ранее мы рассказывали, что в Омской крепости торжественно зажгли главную городскую ёлку. Территорию украсили ледяные скульптуры снегиря, жемчужины с надписью «Омск» и горка в виде Музыкального театра.