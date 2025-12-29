Стало известно, какая программа ждёт омичей на Любинском ночью 31 декабря

Новогодняя ночь начнется в 23:00 с DJ-сета и выхода ведущих. После поздравления губернатора Виталия Хоценко на большом экране появится обращение главы государства. В полночь гости услышат бой курантов и гимн России, а праздничное шоу продолжит кавер-группа «Джем».