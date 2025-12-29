Мошенники начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета

Мошенники под видом «переоформления» тарифа домашнего интернета получают доступ к персональным данным россиян. Об этом стало известно в понедельник, 29 декабря.
Злоумышленники звонят людям, называют их домашний адрес и предлагают сменить тариф. Если собеседник говорит, что больше там не живет, аферисты предлагают удалить его из клиентской базы провайдера.
Для этого они просят продиктовать код из СМС. Получив его, мошенники получают доступ к личному кабинету, где хранятся персональные данные пользователя, передает РИА Новости.
В России также распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.
В стране участились случаи мошенничества с продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки.
Кроме того, аферисты начали практиковать двухэтапные схемы хищений: сначала они угрожают госизменой, а потом просят передать деньги для замены старых купюр.