В городе Челябинской области отключили отопление из-за коммунальной аварии

В Кыштыме 200 многоквартирных домов и несколько социальных учреждений остались без отопления из-за аварийного отключения газа. В настоящий момент котельные уже запущены. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Челябинской области.