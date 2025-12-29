В городе Челябинской области отключили отопление из-за коммунальной аварии

Аварийное отключение газа, затронувшее подачу топлива на городские котельные, произошло в 23:10 28 декабря. Без отопления были многоквартирные и частные дома, социальные учреждения. Проводились ремонтные работы. На место были направлены семь аварийных бригад. Ночью начали запускать котельные.
Жителям частного сектора рекомендовали перекрыть краны до приезда специалистов газовой службы для запуска газа.
К утру все котельные запустили. Сейчас ведётся подомовой обход и подключение частного сектора. Детские сады работают в штатном режиме. Школы ранее были переведены на дистанционное обучение из-за карантина по гриппу и ОРВИ. В городе создан оперативный штаб.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске возбудили уголовные дела после срыва отопительного сезона в Калининском районе. Расследование начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.