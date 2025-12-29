Ричмонд
С YouTube исчезают копии песни «На белом покрывале января»: в чем причина

РИАН: YouTube удаляет все копии песни «На белом покрывале января».

Источник: Комсомольская правда

Видеохостинг YouTube удаляет все копии песни «На белом покрывале января». Этого по суду добился правообладатель композиции — лейбл United Music Group, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что у компании имеются исключительные права на песню. Вместе с тем, на видеохостинге нашлось две копии композиции. В суде представители United Music Group заявили, что YouTube неправомерно использовал произведение.

Суд встал на сторону истца, и теперь при попытке открыть ссылки, которые были указаны в иске, YouTube сообщает, что «видео недоступно, в данный момент мы рассматриваем связанную с ним юридическую претензию».

Ранее сообщалось, что Google уведомила российских интернет-провайдеров о выводе из эксплуатации кэширующих серверов Dell R720, используемых в системе Google Global Cache (GGC). Эти серверы ускоряют доставку контента, включая YouTube, карты и обновления для Android и Chrome.

Накануне в Госдуме заявили, что работа YouTube в России возможна, если он будет соблюдать законы. Председатель профильного комитета Сергей Боярский подчеркнул, что в противном случае видеохостинг смогут заменить другие платформы.

