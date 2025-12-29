Ричмонд
На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное лобовое столкновение

Молодой пассажир погиб в результате лобового столкновения на трассе «Ростов — Ставрополь».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 декабря на трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 23:10 на 10-м километре автодороги.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель, управлявший автомобилем Toyota Ipsum, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь произошло лобовое столкновение с движущимся навстречу автопоездом Volvo с прицепом Schmitz.

В результате аварии 24-летний пассажир Toyota скончался на месте до прибытия медиков. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области.

