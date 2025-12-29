Новогодний праздник для детей военных объединил семьи Конаевского гарнизона

В войсковой части 32363 состоялось праздничное мероприятие «Новогодняя сказка» — гарнизонная ёлка для детей военнослужащих. Праздник был организован в целях создания новогоднего настроения, укрепления семейных ценностей и поддержки традиций воинского коллектива. В украшенном зале ребят встречали сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка.
Для детей была подготовлена насыщенная развлекательная программа, включающая театрализованное представление, весёлые игры, конкурсы, хороводы вокруг ёлки и творческие номера. Юные участники с большим удовольствием читали стихи, пели песни и активно принимали участие во всех праздничных активностях.
Особое внимание было уделено созданию атмосферы добра, уюта и настоящего новогоднего волшебства. Каждый ребёнок почувствовал себя частью сказки и получил сладкий подарок от Деда Мороза. Радостные эмоции, искренний смех и счастливые улыбки детей стали главным украшением праздника. В мероприятии приняли участие представители командования войсковой части, которые поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях военнослужащих.
Проведение гарнизонной новогодней ёлки стало доброй традицией, которая способствует сплочению воинского коллектива, укреплению морально-психологического состояния личного состава и поддержке семей военнослужащих. Командование войсковой части 32363 выражает благодарность организаторам, участникам художественной самодеятельности и всем, кто принял участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия, подарив детям незабываемые впечатления и настоящую новогоднюю сказку.