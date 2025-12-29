Новогодний праздник для детей военных объединил семьи Конаевского гарнизона

Особое внимание было уделено созданию атмосферы добра, уюта и настоящего новогоднего волшебства. Каждый ребёнок почувствовал себя частью сказки и получил сладкий подарок от Деда Мороза. Радостные эмоции, искренний смех и счастливые улыбки детей стали главным украшением праздника. В мероприятии приняли участие представители командования войсковой части, которые поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях военнослужащих.