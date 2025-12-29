Омичу «обменяли» отказ пройти в отделение на арест

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что 10 декабря 2023 года в 22:00 гражданин, находясь на территории села Большие Уки, совершил действия, препятствующие исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции. Он отказался выполнить законное требование о направлении в отделение полиции “Большеуковское”, — поясняют в суде.