Омичу «обменяли» отказ пройти в отделение на арест

Судя по описанию в официальной публикации от понедельника, 29 декабря 2025 года, такое наказание настигло гражданина за отказ пройти в отделение.
«В ходе судебного разбирательства было установлено, что 10 декабря 2023 года в 22:00 гражданин, находясь на территории села Большие Уки, совершил действия, препятствующие исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции. Он отказался выполнить законное требование о направлении в отделение полиции “Большеуковское”, — поясняют в суде.
Обозначено, что под административным арестом большеуковец проведет 7 суток. Реакция жителя Омской области на назначенное наказание не представлена.
Ранее сообщалось о наказании по аналогичному обвинению для жителя Называевского района, вступившего весной 2025 года в словесный конфликт с сотрудником войск национальной гвардии.