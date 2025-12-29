В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов

КАЛИНИНГРАД, 29 дек — РИА Новости. Более 20 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта «Храброво».
По данным онлайн-табло, на 6.45 (7.45 мск) в понедельник на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. На прилет — 13 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
ГУ МЧС региона 28 декабря предупредило о том, что на территории Калининградской области сохранится северо-западный ветер 12−17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду, но штормовое предупреждение, объявленное накануне, отменено.
По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», с вечера понедельника и в течение суток вторника северный/северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 19−24 метров в секунду на побережье, и до 16−21 метров в секунду в Калининграде и западной, северо-западной части области. Только теперь уже в совокупности с обильными снегопадами.