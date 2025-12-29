В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов

По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», с вечера понедельника и в течение суток вторника северный/северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 19−24 метров в секунду на побережье, и до 16−21 метров в секунду в Калининграде и западной, северо-западной части области. Только теперь уже в совокупности с обильными снегопадами.