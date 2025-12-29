За ночь над регионами России были сбиты 89 беспилотников ВСУ

За ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили 49 дронов ВСУ над Брянской областью. 18 БПЛА уничтожены над Новгородской областью, 11 — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем, а также по одному — над акваторией Азовского моря, над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что над регионами страны был уничтожен 21 БПЛА ВСУ.
