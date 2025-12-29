В Приморье нашли новые антимикробные вещества в морских губках

«Другое ранее известное соединение, аверитрин, продемонстрировало выраженную активность против золотистого стафилококка, подавляя как рост бактерий, так и формирование ими биопленок, что особенно важно в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Также подтвержден противоопухолевый потенциал известного вещества аверуфанина, которое оказалось малотоксичным для здоровых клеток кожи и сердца, что открывает возможности для его дальнейшего изучения в онкологии», — добавили в пресс-службе.