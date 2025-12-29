Министр информации Марков предупредил про опасности в TikTok и Threads*

По его словам, недруги Беларуси не дремлют, и они будут пытаться работать с молодежью через TikTok. Министр информации, называя данную социальную сеть уточнил, что именно в ней присутствует в основном молодая аудитория. Он заявил, что в том числе будут пытаться воздействовать на молодежь и через новые соцсети. В качестве примера Марков привел Threads*, где уже более полумиллиона белорусов и динамика положительная.