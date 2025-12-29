Министр информации Марков предупредил про опасности в TikTok и Threads*

Министр информации Марат Марков в эфире «Первого информационного телеканала» предупредил про опасности в TikTok и Threads*.
— Мы задачу, которую сами перед собой поставили, то есть доминировать на собственном информационном поле, мы будем ее реализовать в том числе через социальные сети, — обратил внимание Марат Марков.
По его словам, недруги Беларуси не дремлют, и они будут пытаться работать с молодежью через TikTok. Министр информации, называя данную социальную сеть уточнил, что именно в ней присутствует в основном молодая аудитория. Он заявил, что в том числе будут пытаться воздействовать на молодежь и через новые соцсети. В качестве примера Марков привел Threads*, где уже более полумиллиона белорусов и динамика положительная.
— Попытка оболванить наших молодых людей и заставить их разувериться в собственном государстве, заставить вот этими плюшками думать, что где-то гораздо лучше, это такой прямой обман, прямой фейк. И вот с этими фейками мы будем бороться, — подчеркнул глава Мининформации Беларуси.
Кроме того, министр информации сказал про 7,6 млн пользователей TikTok в Беларуси.
