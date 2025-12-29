ИКИ РАН: Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце ночью 29 декабря

По данным ученых, первая вспышка продлилась с 00:03 до 00:23 с максимумом в 00:13, вторая — с 01:01 до 01:54 с максимумом в 01:39, а третье явление наблюдалось с 02:57 до 03:07 с максимумом в 03:02. При этом вторая вспышка достигла класса М4.2, что слабее солнечной активности, которая наблюдалась в ночь с 27 на 28 декабря.