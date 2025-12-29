ИКИ РАН: Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце ночью 29 декабря

Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь с 28 на 29 декабря — они длились с 00:03 до 03:07. Об этом стало известно из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По данным ученых, первая вспышка продлилась с 00:03 до 00:23 с максимумом в 00:13, вторая — с 01:01 до 01:54 с максимумом в 01:39, а третье явление наблюдалось с 02:57 до 03:07 с максимумом в 03:02. При этом вторая вспышка достигла класса М4.2, что слабее солнечной активности, которая наблюдалась в ночь с 27 на 28 декабря.
Также за прошедшую ночь на Солнце зафиксировали еще три вспышки класса C, передает сайт лаборатории.
Утром 27 декабря на восточном краю Солнца зарегистрировали крупную вспышку класса M5.1, которая стала самой сильной с 8 декабря. Мощность явления составила около 50 процентов от порога высшего балла X. При этом вспышка произошла в той же области звезды, где наблюдалась вспышка от 8 декабря.
12 декабря от Солнца оторвался крупный протуберанец. Торнадо из плазмы поднялось над поверхностью звезды, после чего оторвалось от нее, растворившись в космосе.