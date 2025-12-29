Мэр предложил омичам в качестве подарков детям забирать уличных собак и кошек

Омский градоначальник выступил с инновационным предложением к омичам. В своем телеграм-канале мэр Шелест предложил разобрать из приюта уличных котов и собак в качестве новогоднего подарка себе или детям.
«Дорогие друзья, наверняка кто-то из вас в преддверии Нового года планирует сделать себе или своим детям подарок: взять в дом питомца. Напоминаю, что в нашем муниципальном приюте вас ждут щенки и котята и, конечно, взрослые животные, которые станут вашими верными спутниками по жизни и принесут в нее много радости и тепла. Забирайте под свое крыло тех, кому очень нужна забота!», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэр Омска Сергей Шелест».
Тех, кто вдохновится предложением, будут ждать в будние дни, с 13:00 до 15:00 часов, по адресу: 2-я Учхозная, 2А. Предварительно, для уточнения возможных вопросов, можно позвонить в приют по телефону: 8−939−829−26−49.