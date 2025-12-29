Мэр предложил омичам в качестве подарков детям забирать уличных собак и кошек

«Дорогие друзья, наверняка кто-то из вас в преддверии Нового года планирует сделать себе или своим детям подарок: взять в дом питомца. Напоминаю, что в нашем муниципальном приюте вас ждут щенки и котята и, конечно, взрослые животные, которые станут вашими верными спутниками по жизни и принесут в нее много радости и тепла. Забирайте под свое крыло тех, кому очень нужна забота!», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэр Омска Сергей Шелест».