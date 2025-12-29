Врач из Челябинска стала лауреатом международного литературного конкурса в трех номинациях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про заведующую отделением лечебной физкультуры Клиники ЮУГМУ.
«По результатам международной литературной премии “Простаки за границей” имени Марка Твена Ирина Фри заняла первое место в номинациях “Поэзия” и “Книга”», — сообщили в медучреждении.
Дипломами 1 степени отмечены цикл стихов «Малоснежное» и книга «Вкус мгновений». Также Ирина Владимировна заняла 2 место в номинации «Проза» за повесть «Серебряная ложка».
В 2025 году в этом конкурсе приняли участие 497 русскоязычных авторов из России, Канады, США, Германии, Болгарии, Израиля, Польши, Украины, Молдовы, Грузии и других стран. Из них 80 человек признаны лауреатами конкурса.
Ирина Фрик творит под своей девичьей фамилией Шукшина. Много лет она пишет стихи и прозу. Регулярно успешно представляет свои работы на различных литературных конкурсах, в том числе международных.