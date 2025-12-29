Первые сигнали поступили со спутника «Лобачевский» с орбиты Земли

Первые сигналы поступили со спутника «Лобачевский» с орбиты Земли. Их приняли станции открытых сетей «СОНИКС» и SatNOGS, сообщает пресс-служба компании «Геоскан».
Как пояснили в организации, антенны на спутнике раскрылись, а приемопередатчики работают в нормальном режиме. Центр управления полетами Геоскана установил двухстороннюю связь с кубсатом через собственные наземные приемопередающие станции.
Напомним, что ННГУ им. Лобачевского смог разработать спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Отмечается, что «Лобачевский» стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы. Аппарат разработали для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.
Нижегородский спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» накануне, 28 декабря, в 16:18.
