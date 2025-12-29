Первые сигнали поступили со спутника «Лобачевский» с орбиты Земли

Напомним, что ННГУ им. Лобачевского смог разработать спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Отмечается, что «Лобачевский» стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы. Аппарат разработали для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.