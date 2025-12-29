Губернатор Хоценко открыл в Омске демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту

В понедельник, 29 декабря 2025 года, в Омске на базе колледжа профессиональных технологий состоялось открытие уникального спортивного объекта — демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, здесь каждый посетитель сможет найти подходящий вид физической активности и интегрироваться в спортивное сообщество. Центр оборудован тиром и тренажерным залом для демонстрации адаптивных видов спорта, помещением для проведения мастер-классов, лекций и встреч с известными спортсменами.
Право торжественного открытия было предоставлено главе региона Виталию Хоценко.
По словам губернатора, центр по адаптивным видам спорта неслучайно открывается на базе колледжа профессиональных технологий, который давно стал альма-матер омских паралимпийцев. В этих стенах были подготовлены десятки спортсменов высочайшего класса. Сегодня колледжу доверено еще одно важное государственное дело — развитие адаптивного спорта.
Омск стал третьим городом в стране, где открылся подобный центр.
«Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что наша цель — обеспечить доступность занятий для людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки, а также для ветеранов спецоперации, которые возвращаются к мирной жизни. Уверен, что благодаря открытию этого центра адаптация ветеранов СВО через спорт будет идти еще активнее», — заявил Виталий Хоценко.
За содействие в создании центра благодарственным письмом губернатора награждены индивидуальные предприниматели Евгений Бахтин и Гельмут Геринг. Заместитель председателя ассоциации ветеранов СВО Омской области Николай Бабкин и член регионального отделения Всероссийской федерации гиревого спорта Антон Анасенко отмечены за активное участие в подготовке и организации межрегионального фестиваля для участников СВО «Кубок Мужества».
«Этот центр станет местом притяжения для ветеранов специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь каждый может найти себе занятие, выбрать свой вид спорта», — сообщил ветеран СВО, депутат Омского городского Совета Александр Сальников.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, в спортивном учреждении будут проходить тренировки, соревнования и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО.