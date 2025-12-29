Губернатор Хоценко открыл в Омске демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту

«Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что наша цель — обеспечить доступность занятий для людей с ограничениями по здоровью вне зависимости от их места жительства, достатка, возраста и уровня физической подготовки, а также для ветеранов спецоперации, которые возвращаются к мирной жизни. Уверен, что благодаря открытию этого центра адаптация ветеранов СВО через спорт будет идти еще активнее», — заявил Виталий Хоценко.