Бывшего президента Киргизии Атамбаева лишили всех государственных наград

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград страны. Это произошло по указу нынешнего главы государства Садыра Жапарова, который выполнил решение суда. Информацию об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии.
Указ предусматривает лишение Атамбаева высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк». Все прежние приказы о его награждении признаны недействительными. Судебным исполнителям поручено изъять сами награды и документы к ним.
Напомним, что Атамбаев передал власть своему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году после выборов. Однако вскоре против членов его команды завели уголовные дела. Сам экс-президент потерял особый статус и получил обвинения в тяжких преступлениях.
Атамбаев неоднократно говорил, что все претензии к нему и его сторонникам имеют политический характер. Он считал преследования заказными. Эти заявления он делал публично много раз.
Задержание экс-президента произошло 7−8 августа 2019 года в его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Спецслужбы применили спецсредства против его сторонников. Те открыли ответный огонь из оружия.
Атамбаев сдался властям только на второй день противостояния. В ходе операции пострадали более 130 человек. Один сотрудник спецназа погиб от полученных ранений. Его заочно осудили на 11 с половиной лет.