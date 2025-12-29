В Свердловской области усилят вывоз мусора на Новый год

Службы, отвечающие за вывоз мусора в Свердловской области, перейдут на усиленный режим работы в период новогодних праздников. Это связано с традиционным ростом объема твердых коммунальных отходов из-за массовых мероприятий и того, что люди больше времени проводят дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.