В Свердловской области усилят вывоз мусора на Новый год

Службы, отвечающие за вывоз мусора в Свердловской области, перейдут на усиленный режим работы в период новогодних праздников. Это связано с традиционным ростом объема твердых коммунальных отходов из-за массовых мероприятий и того, что люди больше времени проводят дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

«Все усилия органов власти и ответственных служб будут направлены на бесперебойный вывоз отходов, чтобы жители не ощущали дискомфорта даже в самые загруженные праздничные дни», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов.

Дополнительную сложность создает плотная парковка автомобилей во дворах, которая может мешать проезду спецтехники. Для оперативного решения проблем все службы — министерство, региональные операторы и муниципалитеты — будут работать в тесной координации. На протяжении всех праздничных дней специалисты готовы оперативно реагировать на обращения жителей, а любые нарушения графиков вывоза отходов планируется устранять в течение суток.