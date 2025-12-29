Ричмонд
Первый русский супергерой летит в Екатеринбург

Звезда киновселенной BUBBLE Тихон Жизневский, который исполнил главную роль в фильмах «Майор Гром», стал первым хедлайнером масштабного фестиваля гик-культуры России «ГикКон». Он приедет в Екатеринбург 29 августа 2026 года, рассказали URA.RU организаторы.

Тихон Жизневский известен многим по главной роли в фильме «Майор Гром».

«Тихон Жизневский покорил сердца миллионов зрителей ролью добропорядочного и харизматичного питерского полицейского Игоря Грома в фильмах “Майор Гром: Чумной Доктор” и “Майор Гром: Игра”», — поделились представители «ГикКона». Также актер известен по роли Трубадура из «Бременских музыкантов» и Максима Кольцова из сериала «Топи».

Жизневский пообщается с фанатами и проведет автограф-сессию. Увидеть актера можно будет в парке Маяковского. Там же гости смогут показать себя в косплее, посетить лекции, интерактивные зоны и встретиться с единомышленниками.

«Майор Гром», которого сыграл Жизневский, — это первый русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. Полицейский Игорь Гром известен своей неподкупностью, силой и острым чувством справедливости, который борется с преступностью. В 2021 году «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix.