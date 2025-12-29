Первый русский супергерой летит в Екатеринбург

«Майор Гром», которого сыграл Жизневский, — это первый русский супергерой из одноименных комиксов издательства Bubble. Полицейский Игорь Гром известен своей неподкупностью, силой и острым чувством справедливости, который борется с преступностью. В 2021 году «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на Netflix.