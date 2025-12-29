Обладаем полной информацией: глава Минфина о доходах казахстанцев

«Мы весь год говорим, что мы перешли на новую архитектуру: 14 информационных систем убрали, заменили их на новых 5 информационных систем. Мы сделали большое “озеро данных”. Мы сделали интеграцию порядка 100 информационных баз, поэтому на сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса. То есть: там наличие имущества, земля, транспорт, счета там, ну и так далее. Все входят. Там обезличенные данные. То есть сотрудник не видит, кто это там (министр или кто-то еще. — Прим. ред.) Ну, может быть даже министр — ничего страшного. То есть у него обезличенные данные идут», — заявил глава Минфина.