Проект из Башкирии удостоен премии Правительства РФ в области туризма

Наградой отмечены более 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма.
В их числе проект из Башкирии — «Активный туризм для людей с инвалидностью». Премия присуждена организаторам проекта — региональному представителю Российского спортивного союза инвалидов Максиму Кожухову и президенту организации Флюру Нурлыгаянову, специалисту по комплексной реабилитации республиканского реабилитационного центра «Салют» Альфие Самойловой, доценту Уфимского университета науки и технологий Александру Токмакову, первому вице-президенту «Федерации спортивного туризма России» Алексею Ярошевскому.
«Наш проект “Активный туризм для людей с инвалидностью” — это всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата “Туриада-Юрюзань”, который мы проводим в Салаватском районе Башкирии с 2013 года. Главная задача фестиваля — содействие реабилитации людей с инвалидностью в России посредством занятий спортом и туризмом. Ежегодно он собирает участников со всех регионов России в возрасте от 18 до 65 лет», — рассказал «Башинформу» Максим Кожухов.
Соревнования проходят на четырех разных дистанциях: горная, водная, на средствах передвижения и пешеходная. В прошлом году в фестивале приняли участие команды участников СВО, получивших ранения в ходе выполнения боевых задач. Команда ветеранов СВО из Башкирии стала бронзовым призером XII Туриады «Юрюзань-2025».