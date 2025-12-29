Проект из Башкирии удостоен премии Правительства РФ в области туризма

«Наш проект “Активный туризм для людей с инвалидностью” — это всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата “Туриада-Юрюзань”, который мы проводим в Салаватском районе Башкирии с 2013 года. Главная задача фестиваля — содействие реабилитации людей с инвалидностью в России посредством занятий спортом и туризмом. Ежегодно он собирает участников со всех регионов России в возрасте от 18 до 65 лет», — рассказал «Башинформу» Максим Кожухов.