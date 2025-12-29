Топ-5 главных новостей в Молдове 29 декабря 2025: Девушка, погибшая в страшном ДТП в Кишиневе была беременной — минус три жизни; сильный ветер и мокрый снег — что ждет Молдову перед Новым годом; пос

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 29 декабря 2025:
1. Девушка, погибшая в страшном ДТП в Кишиневе была беременной: «Три жизни, один миг, одна ошибка, за которую уже невозможно извиниться…».
2. Зима нас только дразнит: Жителей Молдовы ждет ненастная погода — сильный ветер и мокрый снег.
3. Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.
4. Стихия в Молдове: Три человека погибли в ДТП за последние сутки, движение по трассе на Леушены затруднено из-за снегопадов, а в Кишиневе ветер снес новогодние елки.
5. Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.
