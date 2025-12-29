В Пензе нашли способ улучшить измерения параметров газовых сенсоров

Как отметили в ведомстве, существующие методы довольно трудоемкие и имеют свои ограничения. Способ, разработанный пензенскими учеными, позволит эффективно исследовать пористость материала, не прибегая к сложному процессу. Так, в ПГУ предложили измерять сопротивление материала при воздействии на него паров воды. Они также вывели специальную формулу для расчета среднего размера субнанопор — то есть микропор диаметром менее 2 нм.