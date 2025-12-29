Ричмонд
Армия КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет

КНДР в воскресенье, 28 декабря, провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, за ходом которых наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, 28 декабря в акватории Желтого моря были выполнены пуски стратегических крылатых ракет. Отмечается, что ракеты точно поразили цели после полета по заданной траектории над морем.

В агентстве уточнили, что продолжительность полета ракет составила 10199 и 10203 секунды. Испытания подтвердили заявленные тактико-технические характеристики вооружений.

Ким Чен Ын, присутствовавший на учениях, остался доволен их результатами. Он заявил, что пуски продемонстрировали надежность способности КНДР нанести стратегический контрудар, а также подчеркнул намерение властей и дальше укреплять и развивать ядерные боевые силы страны, передает издание.

С 17 по 25 ноября на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы прошли военные учения «Northern Strike 225» с участием двух тысяч солдат и 500 единиц техники. Целью мероприятий стала отработка военных возможностей в условиях ранней зимы.

