Армия КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет

КНДР в воскресенье, 28 декабря, провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, за ходом которых наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, 28 декабря в акватории Желтого моря были выполнены пуски стратегических крылатых ракет. Отмечается, что ракеты точно поразили цели после полета по заданной траектории над морем.
В агентстве уточнили, что продолжительность полета ракет составила 10199 и 10203 секунды. Испытания подтвердили заявленные тактико-технические характеристики вооружений.
Ким Чен Ын, присутствовавший на учениях, остался доволен их результатами. Он заявил, что пуски продемонстрировали надежность способности КНДР нанести стратегический контрудар, а также подчеркнул намерение властей и дальше укреплять и развивать ядерные боевые силы страны, передает издание.
