Участковый сказал, за какие звонки белорусы могут получить штраф до 1350 рублей

Старший участковый инспектор милиции Брестского РОВД капитан милиции Роман Чапчук сказал, за какие звонки белорусы могут получить штраф до 1350 рублей. Подробности приводит УВД Брестского облисполкома.
По его словам, речь идет про ложный вызов. Участковый обратил внимание, что заведомо ложное сообщение, которое повлекло за собой принятие мер реагирования милицией, скорой медпомощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, предусматривается ответственность по статье 19.6 Кодекса об административных правонарушениях. Чапчук уточнил, что по названной статье предусмотрен штраф от 4 до 15 базовых величин, или от 180 до 675 рублей (с 1 января 2026 года одна базовая величина составит 45 рублей). При повторном нарушении в течении года, штраф будет от 20 до 30 базовых величин, от 900 до 1350 рублей.
Участковый пояснил: ответственность за заведомо ложное сообщение может наступать лишь в тех случаях, когда установлено, что белорус умышленно сообщает информацию и осознает, что данные не соответствуют действительности. Он подчеркивает: если гражданин звонит в милицию, то повод должен быть обоснованными.
— В случае если звонивший сообщил о нарушении, а сам ушел с места вызова до прибытия милиции, его действия могут быть расценены как ложный вызов. Без присутствия очевидца правоохранителям не удастся объективно рассмотреть ситуацию, — подчеркнул Роман Чапчук.
Он добавляет, что за ложный вызов может быть предусмотрена и уголовная ответственность. Она наступает в случае, если ложное сообщение содержит информацию о готовящемся взрыве или поджоге «Заведомо ложное сообщение об опасности». Участковые заметил, что за подобного рода сообщения может предусматриваться от 5 до 7 лет лишения свободы.
— Вместе с тем необходимо отметить, что ответственность предусмотрена именно за заведомо ложный звонок. Если же Вы стали свидетелем, например, драки и позвонили в милицию, после чего правонарушители убежали, состава административного правонарушения здесь не будет, — пояснил участковый.
