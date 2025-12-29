Участковый сказал, за какие звонки белорусы могут получить штраф до 1350 рублей

По его словам, речь идет про ложный вызов. Участковый обратил внимание, что заведомо ложное сообщение, которое повлекло за собой принятие мер реагирования милицией, скорой медпомощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, предусматривается ответственность по статье 19.6 Кодекса об административных правонарушениях. Чапчук уточнил, что по названной статье предусмотрен штраф от 4 до 15 базовых величин, или от 180 до 675 рублей (с 1 января 2026 года одна базовая величина составит 45 рублей). При повторном нарушении в течении года, штраф будет от 20 до 30 базовых величин, от 900 до 1350 рублей.