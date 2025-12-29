Как будут вывозить мусор в Челябинской области в праздничные дни, рассказали в ЦКС

— Региональный оператор предпринял все меры для бесперебойной работы в праздники, — подчеркнули в пресс-службе ООО «ЦКС». — Однако обращаем внимание на проблему машин, припаркованных у контейнерных площадок. Хотя за год количество срывов вывоза по этой причине сократилось вдвое, в праздники ситуация может обостриться. Призываем автомобилистов к осознанности и ответственности и просим не оставлять машины рядом с площадками. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!