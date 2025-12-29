Ричмонд
Как будут вывозить мусор в Челябинской области в праздничные дни, рассказали в ЦКС

В новогодние каникулы региональный оператор обеспечит вывоз мусора чаще, чем в будние дни. Многолетняя практика показывает, что наибольшие объёмы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) скапливаются в начале праздничной недели. Чтобы всё это вывезти своевременно, 30 декабря и 1 января мусоровозы будут работать в две смены, сообщили в «Центре коммунального сервиса».

Источник: Pchela.News

Водители выйдут на маршруты утром и после 19:00. В остальные дни отходы будут вывозить в обычном режиме — ежедневно.

На протяжении всех праздников продолжат функционировать дежурная служба и кол-центр компании. Если мусор по какой-либо причине не вывезли, жители могут сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 (351)200−33−83. Линия работает каждый день с 8:00 до 20:00.

В случае сильного снегопада, который может заблокировать подъезды к контейнерным площадкам, регоператор будет оперативно взаимодействовать с управляющими компаниями и администрацией города, ответственными за расчистку территорий.

— Региональный оператор предпринял все меры для бесперебойной работы в праздники, — подчеркнули в пресс-службе ООО «ЦКС». — Однако обращаем внимание на проблему машин, припаркованных у контейнерных площадок. Хотя за год количество срывов вывоза по этой причине сократилось вдвое, в праздники ситуация может обостриться. Призываем автомобилистов к осознанности и ответственности и просим не оставлять машины рядом с площадками. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!

Напомним, с начала года мусоровозы в Челябинской области свыше 15 тысяч раз не смогли подъехать к бакам из-за неправильно припаркованных автомобилей. Такие итоги сообщили в компании «Центр коммунального сервиса». При этом есть город, где ситуация за год кардинально изменилась.