Shot: Галкин* и Пугачева отметят Новый год раздельно

После праздничных выступлений Галкин* намерен сделать паузу в работе и отдыхать до 12 января. На эту дату у него запланирован концерт в Берлине. При этом, как отмечается, он готов при необходимости скорректировать планы ради дополнительных выступлений, передает Telegram-канал.