Минимум 13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Мексике

В результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака погибли по меньшей мере 13 человек и еще 98 получили травмы. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщило агентство Reuters.
По данным журналистов, в составе находились 250 человек, включая девять членов экипажа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Потерпевший крушение поезд принадлежит компании Interoceanic и шел по «межокеанскому коридору», который открыли в 2023 году, передает агентство.
28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за схода колесных пар появились временные задержки в движении составов.
25 августа в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара. В результате произошедшего никто не пострадал.