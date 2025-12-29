Залужный предупредил Зеленского о желании уйти с должности посла: он хочет новый пост на Украине

Собеседники, близкие к Офису президента, рассказали, что Залужный несколько недель назад во время визита в Киев выразил Владимиру Зеленскому желание уйти в отставку. Они обсуждали возможные новые посты для Залужного, включая премьер-министра или главу Офиса президента, но он тогда не показал интереса к этим вариантам.