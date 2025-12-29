Залужный предупредил Зеленского о желании уйти с должности посла: он хочет новый пост на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует в начале января оставить свою дипломатическую должность в Лондоне и вернуться в Киев. Об этом сообщили четыре источника в политических и дипломатических кругах изданию Radio NV.
Собеседники, близкие к Офису президента, рассказали, что Залужный несколько недель назад во время визита в Киев выразил Владимиру Зеленскому желание уйти в отставку. Они обсуждали возможные новые посты для Залужного, включая премьер-министра или главу Офиса президента, но он тогда не показал интереса к этим вариантам.
Другие источники отметили, что Залужный какое-то время рассматривал должность посла в США или даже возвращение на пост главнокомандующего ВСУ. Однако пока никаких решений не принято, и смена посла в США не планируется.
Один из собеседников добавил, что Залужный, скорее всего, хочет жить в Киеве. Он может объявить о своем решении уже 4−5 января, если ничего не изменится.
Ранее Залужный дал намек на возможное возвращение домой через пост в социальной сети. Он разместил фото с женой на фоне новогодней елки и подписал его словами о том, что дома лучше.