Ученый Бернс обнаружил синхронизацию части Солнца и кометы-НЛО 3I/ATLAS

Геолог из США Бернс выяснил, что межзвездный объект 3I/ATLAS находится в плоскости эклиптики, немного южнее, как и группа пятен на Солнце.

Источник: Аргументы и факты

Американский геолог Стефан Бернс обнаружил некую синхронизацию поведения межзвездного объекта 3I/ATLAS и части Солнца, где расположена группа пятен 4321, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.

«Оно (положение кометы, — прим. ред.) примерно на 40 градусов в сторону западной солнечной системы от линии Солнце-Земля. 3I/ATLAS также почти точно находится в плоскости эклиптики, немного южнее, как и группа солнечных пятен 4321!», — сообщил ученый.

По его словам, такое положение межзвёздного объекта наблюдается с 27 декабря. Сейчас солнечное скопление 4321 продолжает расти в размерах и становится более сложным, оставаясь при этом очень компактным.

«Интересно, как оно внезапно начало расти, начав с прямого выравнивания с Землей и продолжив прямым выравниванием с 3I/ATLAS», — добавил Бернс.

Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.

Ранее Бернс зафиксировал аномальный сигнал землянам от 3I/ATLAS.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.