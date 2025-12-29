Ричмонд
9 новых трамваев начали работать на маршруте № 13 в Новосибирске

В будущем часть из них будет перераспределена на маршруты № 11 и 14.

Источник: РИА "Новости"

Все 9 новых трамваев, приобретённых для Новосибирска, успешно прошли приёмку и теперь готовы к полноценной эксплуатации. Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, на данный момент они работают в тестовом режиме на маршруте № 13. В будущем часть из них будет перераспределена на маршруты № 11 и 14.

В Городском электротранспортном управлении (ГЭТ) планируют работу трамваев по гибкому графику, что позволит оперативно реагировать на изменения в маршрутах, минимизировать простои и обеспечивать стабильность перевозок.