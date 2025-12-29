Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о крестах на гербе России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который закрепляет обязательное изображение крестов на государственном гербе Российской Федерации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который закрепляет обязательное изображение крестов на государственном гербе Российской Федерации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

— Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами, — говорится в законе.

В сопроводительных материалах отмечается, что принятые изменения направлены на предотвращение искажения одного из официальных символов страны.

Ранее депутаты Государственной думы в рамках пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагалось закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе России.

Государственный исторический музей в Москве ранее извинился за сувениры с изображением храма Василия Блаженного без крестов. На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратила внимание общественность.

Ранее военные блогеры возмутились видео с награждением секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, из-за искаженного герба России, где отсутствовали кресты — христианские символы.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше