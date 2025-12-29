В Челябинске на праздники будут эвакуировать машины от контейнерных площадок

Астахов уточнил, что по поручению главы города на минувшей неделе были проведены совещания с главами районов и регоператором по вывозу отходов. «Определились с контролем и отработали механизм усиления работы в праздничные дни по вывозу отходов. Дополнительно за прошедшую неделю ЦКС по контейнерным площадкам многоквартирных домов установил 600 контейнеров. Проанализировали объемы накопления отходов и добавили дополнительную смену по вывозу отходов», — сообщил главе города Астахов.