В Челябинске на праздники будут эвакуировать машины от контейнерных площадок

В Челябинске будут эвакуировать транспорт, который мешает вывозу мусора с контейнерных площадок в новогодние праздники. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

Мусоровозы не смогут вывезти отходы с заблокированных машинами площадок (архивное фото).

«Недопустимо оставлять личный транспорт перед контейнерными площадками. В адрес ГИБДД будут направлены письма о необходимости в таких случаях перемещения транспорта для освобождения подъезда к контейнерной площадке», — отметил Астахов.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал довести информацию до всех жителей. Кроме того, он попросил не применять сразу жесткие меры, а попытаться найти владельца автомобиля, чтобы он вышел из дома и переставил транспорт.

Астахов уточнил, что по поручению главы города на минувшей неделе были проведены совещания с главами районов и регоператором по вывозу отходов. «Определились с контролем и отработали механизм усиления работы в праздничные дни по вывозу отходов. Дополнительно за прошедшую неделю ЦКС по контейнерным площадкам многоквартирных домов установил 600 контейнеров. Проанализировали объемы накопления отходов и добавили дополнительную смену по вывозу отходов», — сообщил главе города Астахов.

В Центре коммунального сервиса уже предупреждали, что в новогодние праздники мусоровозы будут работать в две смены. Дополнительный выход на линию организован 30 декабря и 1 января.